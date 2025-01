Oasport.it - Ambesi: “Sinner si è affidato a un santone come giudice: si va allo scontro al TAS”

Massimilianosi è soffermato sulla prestazione fornita da Novak Djokovic agli Australian Open durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “I cechi si sono rivelati avversari malleabili per motivi diversi, aspettiamo il match di dopodomani: lì capiremo tutto, Alcaraz-Djokovic è il crocevia anche se Zverev finora ha avuto un cammino abbastanza agevole e che dà garanzie. Anche io vedo la finale-Alcaraz e penso che Zverev sia più pericoloso per Alcaraz rispetto a Djokovic. Ci sono i presupposti per arrivare a quella finale che molti vorrebbero vedere“.L’ITIA ha organizzato una seduta per parlare di casiquelli die Swiatek, ma all’appuntamento si è presentato soltanto Eubanks. Il tema è molto a cuore del telecronista di Eurosport: “Le dichiarazioni di Eubanks mi hanno colpito: ha sostanzialmente accusato tanti di essere ignoranti e ha affermato di avere capito la situazione dopo questo incontro.