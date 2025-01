Lanazione.it - Al via in Casentino il recupero dell’attività di screening per le donne che non hanno aderito negli ultimi 5 anni

Arezzo, 20 gennaio 2025 – In relazione alle linee progettuali previste dal progetto Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10 “Population Health” in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, finalizzato aldelle persone che nonagli, sono partite quasi 200 lettere atra i 50 ed i 64conHPV in scadenza tra gennaio e maggio (ovveroeffettuato il test 5fa oppure nonrisposto all'invito). Il progetto è stato avviato dalla Zona distretto delcon la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Unità operativa, con la Radiologia, il Consultorio e con il Laboratorio e l’ospedale di Bibbiena. Lechericevuto la lettera di adesione dovranno presentarsi alla Ginecologia dell’ospedale di Bibbiena, consegneranno la provetta perfecale, ed effettueranno l'HPV test.