Ilgiorno.it - Agricoltura: quali interventi per il futuro

Leggi su Ilgiorno.it

Un incontro per parlare di governance, strategie,, innovazioni e valorizzazione delle tradizioni. Il focus del convegno di sabato era l’, un argomento che, soprattutto in territori che conservano un’identità rurale come Cusago, conserva una "fondamentale importanza", hanno sottolineato il sindaco Gianmarco Reina e il vicesindaco Antonino Russo, presentando gli ospiti. Il presidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini, ha parlato di sfide tecnologiche per le aziende agricole, di innovazione e importanza di una burocrazia più snella a favore degli agricoltori. Tra gli altri relatori, anche Alessandro Rota, presidente del Consorzio Villoresi, Luca De Carlo, presidente della Commissioneal Senato, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze alla Camera e l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.