Abruzzo, record di influenza: 23mila contagi, i bambini i più colpiti

L'Aquila - Impennata dei casili in regione: chi ha diritto al vaccino gratuito e come proteggersi dalle sindromi simil-li. L’stagionale sta mettendo sotto pressione l’, che con 23.300 casi segnalati si piazza in cima alla classifica nazionale per numero di malati. L’ultimo rapporto del sistema di sorveglianza RespiVirNet, gestito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), evidenzia un aumento significativo delle infezioni durante la seconda settimana di gennaio. A livello nazionale, il tasso medio d’incidenza è di 14,3 casi ogni mille abitanti, mentre inha raggiunto il 19,42. Dal 6 al 12 gennaio, in Italia sono stati stimati circa 841.000 nuovi malati di sindromili, portando il totale stagionale a 6,8 milioni di casi dall’inizio della sorveglianza.