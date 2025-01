Temporeale.info - Scandalo a Masterchef, rivelazione shock su Cannavacciuolo e una concorrente

Leggi su Temporeale.info

Indiscrezione a sorpresa, a, sul rapporto tra uno dei giudici del cooking show e una delle concorrenti: cosa succede Uno degli appuntamenti televisivi più seguiti in questo periodo, come sempre, è il popolare cooking show. Sbarcato anche in Italia ormai da diverse stagioni, dopo aver debuttato all’estero, il format raccoglie sempre più successo tra . L'articolosue unaTemporeale Quotidiano.