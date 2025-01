Sport.quotidiano.net - Pontedera-Vis Pesaro 0-1, interrotta la striscia positiva dei granata

(Pisa), 19 gennaio 2025 – Dopo quattro risultati utili il cammino delsi è fermato contro la Vis, che ha espugnato 1-0 il Mannucci. La rete che ha deciso l'incontro è arrivata in avvio di gara, quando dopo appena 6' Palomba ha deviato di testa in porta una punizione. La squadra di Menichini è rimasta in partita (Tantalocchi ha salvato su Bove al 27') e nella ripresa, col passaggio al 3-5-2, ha impegnato Vukovic con un sinistro di Corona (5') e un colpo di testa di Guidi (11'). La Visha retto l'urto senza rinunciare a cercare il raddoppio, sfiorato con Orellana che ha colpito la traversa (17'), e alla fine ha ottenuto un successo che vale il quarto posto in classifica. Per ilprossimo impegno lunedì sera ad Arezzo.-VIS0-1(4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti (1’ st Moretti), Pretato (1’ st Espeche), Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali (36’ st Migliardi), Van Ransbeeck (1’ st Corona), Sala (36’ st Pietra); Italeng.