Davidemaggio.it - Ora o Mai Più 2025: Pierdavide Carone stacca tutti e vince la seconda puntata

Matteo Amantia ha sfiorato il bis, ma la classifica combinata voti dei tutor + voti social ha spinto in alto. Il talento guidato da Gigliola Cinquetti si è così aggiudicato ladi Ora o Mai Più, dove si registra il riscatto – almeno per il pubblico votante – di Valerio Scanu. Ecco il resoconto dettagliato della serata.La garaCome nella scorsa, ciascun tutor affianca con un proprio pezzo il concorrente a cui è stato abbinato. Ad aprire la gara sonoe Gigliola Cinquetti con Alle porte del sole. Masini e la Pavone si congratulano per l’accoppiata, mentre Britti si spende per il cantautore: “Lui è duttile pur non perdendo mai se stesso”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ora o mai più (@oraomaipiurai)Antonella Bucci e Raf portano invece Il battito animale.