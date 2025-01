Ilrestodelcarlino.it - Multe per un bicchiere di troppo. Bottiglie di vino ormai dimezzate: "Pronti gli etilometri per i locali"

E’ mattina, la campagna gelata. Non vuole saperne di risvegliarsi. Adalberto Migliari, per gli amanti della buona cucina solo Atos, ha già il grembiule. Intorno pentole e piatti, la sua seconda casa d’acciaio smaltato. E’ sveglio da ore, guarda leallineate negli scaffali, scuote la testa. Trattoria e locanda La Chiocciola, Quartiere. "Con il nuovo codice della strada il consumo delsi è dimezzato. Arrivano coppie di fidanzati, marito e moglie. Ordinano un calice a testa, se lo fanno bastare. I superalcolici? Chi li beve più". La paletta di una pattuglia ad un angolo di strada, l’allegria del dopocena che si spegne con il sorriso. Una doccia fredda per i ristoranti, una mazzata per queiche puntano sugli aperitivi. Giù i consumi di bollicine del 50%. Grappa, whiskey, brandy in caduta libera.