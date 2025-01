Ilrestodelcarlino.it - La Mernap vince in extremis e resta in vetta

Faenza 4Recanati 3 FAENZA: Pagliai, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Hassane, El Oirraq, Magliocca, Grelle, Kasimi, Di Maio, Matteuzzi, Delvecchio. All.: Vespignani RECANATI: Bellagamba, Morresi, Rossi, Maione, Montesi, Cassisi, Carnevali, Trischitta, Sbacco, Zacheo, Gonzalez, Montironi. All.: Cafu Reti: 2’ pt e 19’ st Grelle, 3’ pt Garbin, 9’ pt Carnevali, 6’ st Hassane, 17’ st Rossi, 18’st Cassisi. Note: primo tempo: 2-1 Un gol di Grelle ad un minuto dalla fine regala allai tre punti e le consente di mantenere lasolitaria della classifica. I faentini inaugurano il girone di ritorno nel migliore dei modi, mostrando il solito carattere che aveva permesso loro di disputare un’ottima prima parte di stagione e di conquistare la qualificazione alla Coppa Italia. Laritornerà in campo sabato alle 15 in casa della Lisciani Teramo.