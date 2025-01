Dilei.it - Kate Middleton, i capelli che s’ispirano a Hollywood e le novità nel look

Dopo un anno difficilissimo, vissuto accanto ai componenti della sua famiglia, impegnata a combattere contro il tumore che l’ha colpita,si è già mostrata nuovamente in pubblico nei primi giorni del 2025, andando a visitare i malati ricoverati nello stesso ospedale in cui anche lei si è curata.In quell’occasione pubblica, la Principessa del Galles ha sfoggiato una nuova acconciatura che segue le tendenzeiane del momento. La futura Regina d’Inghilterra ha deciso di acconciare la sua chioma con delle morbide onde, che danno l’impressione di essere naturali., le ondeianeha annunciato di essere in remissione dal cancro, durante la sua ultima apparizione pubblica, quando ha voluto portare la sua vicinanza ai malati presenti nello stesso ospedale in cui era stata curata anche lei in precedenza.