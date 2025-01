Juventusnews24.com - Juve Milan non è stata la sua partita: strappa una sufficienza, ma si rivela il peggiore dei bianconeri

di RedazionentusNews24non èla suauna, ma siildeinella serata dello Stadium. Voto e pagellaL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti della sfida trantus e, gara vinta 2-0 dai. Tra questi ma in negativo, a sorpresa, c’è Kenan Yildiz, uscito tra l’altro all’intervallo per un problemino fisico.YILDIZ 6 – Sulla destra, non benissimo, forse perchè non sta bene. Un tiro ciabattato, un bell’invito per Nico Gonzalez. Esce all’intervallo per fastidi di natura muscolare.Leggi suntusnews24.com