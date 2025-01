Lapresse.it - Israele, Katz: “Non fermeremo guerra fino a restituzione di ogni ostaggio”

non porrà fine al conflitto con Hamas “a che tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Israel, in un video diffuso dall’Idf.ha visitato una struttura militare al confine con Gaza destinata ad accogliere gli ostaggi che stanno tornando a casa e che sono stati rilasciati nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco.”Avremo cura di mantenere le zone cuscinetto e di rispondere con forza a qualsiasi violazione e minaccia. Grazie all’eroismo dei soldati dell’IDF, oggi vedremo il ritorno degli ostaggi Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbracher, e successivamente il ritorno di tutti gli ostaggi”, ha detto il ministro di Tel Aviv che ha poi concluso: “Nonlaprima che tutti siano tornati a casa”.