Gli Squallor e ’Arrapaho’ | scorretti e iconoclasti

Se volete sapere un po’ di più di un’Italia ancora politicamente scorretta e davvero iconoclasta (con tanta presa in giro e molta volgarità da osteria) chiedete chi erano gli. E se non trovate una reale risposta andate oggi al Modernissimo alle 20,15 perché dannodi Ciro Ippolito, un film del 1984 dove il regista diresse gli, che il Morandini definì "il più brutto della storia", che però al botteghino incassò 5 miliardi di lire. Questa sera Ippolito, classe 1947, sarà presente su invito della Cineteca perché il film è stato restaurato e sarà accompagnato da Marco Giusti, creatore della trasmissione Stracult, che tra l’altro ha collaborato al nuovo lavoro del regista napoletano, il documentario ’C’era una volta Napoli’ (proiettato alle 18). In questo caso l’obiettivo è fare un ritratto della vocazione cinematografica di Napoli, partendo dal pioniere Gustavo Lombardo, fondatore della Titanus, per arrivare a Mario Merola, attraversando tutto il Novecento.