Crisi in Corea del Sud, il ritorno dei teschi bianchi e la guerra di genere

Baekgoldan significa letteralmente “squadra delo bianco“. Indel Sud è una parola che evoca brutti ricordi. In particolare, riporta indietro al 1985, quando la democratizzazione del Paese asiatico non era ancora stata avviata e le ferite del massacro di Gwangju di cinque anni prima (165 morti ufficiali, tra i 600 e i 2300 per gli attivisti) erano ancora apertissime. La Baekgoldan era stata istituita dall’Agenzia di polizia metropolitana di Seul proprio nel 1985. Di solito indossavano jeans, giacche e caschie venivano assegnati ai luoghi di protesta. 2/ The group of young men, mostly in their 20s and 30s, wear white helmets, deliberately mimicking the appearance of the original Baekgoldan (“White Skeleton Unit”) plainclothes police units from the 1980-90s that became symbols of authoritarian violence.