Benvenuti nella Lampedusa di New York, ecco i barconi volanti che dall’Africa puntano sull’America di Trump

«Il momento più pericoloso della mia traversata verso l’America? Il viaggio in bus dal Nicaragua al Messico. A un certo punto sono saliti dei trafficanti e hanno preso il controllo del mezzo: ci hanno rubato tutto ma fortunatamente avevo ancora 600 pesos nelle mutande e sono riusciti a salvarli». Mohammed ha 27 anni, denti bianchissimi e una maglia di calcio del Manchester United. È arrivato negli Stati Uniti dal Senegal da due mesi quando ci incontriamo davanti al grande rifugio per migranti di Hall Street a Clinton Hill, quartiere per giovani famiglie di Brooklyn – architettura gotica, sculture, negozietti vintage – dove dall’estate del 2023 sono sorti due centri di accoglienza a pochi chilometri l’uno dall’altro.Mohammed è partito in aereo da Dakar con un trolley e grandi speranze.