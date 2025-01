Anteprima24.it - Benevento, in serie C serve garra e cinismo: il mercato può venire in soccorso della Strega

Tempo di lettura: 3 minutiResettare il recente passato e riprendere subito a correre già da domani dalla trasferta di Potenza. È questo il must deldopo lo striminzito 1-1 rimediato in casa contro il modesto Team Altamura che ha fatto precipitare il morale dell’ambiente giallorosso ai minimi storici di questa stagione. Auteri davanti ai microfoni ha parlato di una “gara irripetibile” durante la quale Manconi e co. hanno sbagliato l’impossibile al momento di buttarla dentro, anche a causa dell’eccessiva ricerca di gloria personale ragionando poco da squadra. Tutto vero perché a conti fatti il Team Altamura ha praticamente tirato in porta in una sola occasione quando ha fatto gol con Minesso, opportunità inoltre regalata da Berra con quell’errore scellerato in fase di appoggio.Solo la sfortuna, però, è troppo poco per spiegare da sola questo pareggio che rischia di complicare il cammino dei giallorossi.