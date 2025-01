Sport.quotidiano.net - Atalanta, ko con il Napoli: la Dea deve voltare pagina. Martedì c’è lo Sturm Graz

Bergamo, 19 gennaio 2025 – L’non ha tempo per leccarsi le ferite.pomeriggio a Bergamo arriva loper la penultima giornata del girone unico di Champions League. La Dea, obbligata a vincere per restare in corsa per i primi otto posti, avrà subito l’occasione di rifarsi dopo il ko casalingo contro il. “Abbiamo perso contro ilper degli errori, che paghi quando incontri avversari così forti. Da queste partite giocate così bene contro Juventus e, anche se abbiamo raccolto un solo punto, usciamo ancora più convinti. Perdere così, come ci era accaduto un mese fa contro il Real Madrid, fa male ma il calcio è questo e va accettato. Quando fai queste prestazioni poi hai dentro la ‘carogna’ per ripartire. Quando esci da queste prestazioni dopo aver giocato così poi riparti ancora più forte.