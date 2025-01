Lanazione.it - Antiquariato protagonista oggi al Tartatugone

Per tutta la giornata di, fino al tardo pomeriggio a ingresso libero, si svolge al Tartarugone di piazza del Mercato, l’ormai tradizionale mercatino dell’e del modernariato. Protagonisti gli oggetti del passato, non necessariamente remoto, che sono ricercati dai collezionisti del territorio, nonché dagli ospiti della città. Un appuntamento che mette insieme gli appassionati dei vari generi esposti, da quelli della tradizione senese (editoria ed oggettistica legata soprattutto alle Contrade) con altri "passatempi" che vanno per la maggiore, a cominciare da fumetti e musica, settori ampiamente collezionati. Una sorta di colorato crocevia che meriterebbe maggiore attenzione, magari esposizioni a soggetto in luoghi anche più ampi come la Fortezza medicea, per dare slancio al sempre più diffuso turismo del vintage.