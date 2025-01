Movieplayer.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti a Senigallia nella puntata in onda domenica 19 gennaio su Sky e NOW

Leggi su Movieplayer.it

nuovadi, instasera su Sky Uno e in streaming su NOW, in sfida ci sono quattro strutture di: ecco quali.quintadi stagione,va a, nelle Marche. Stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming solo su NOW, lo chefindagherà tra le tradizioni culinarie di una delle mete turistiche più gettonate del nostro Paese. 4: le anticipazioni del 192025 Il lungomare diè costellato da una miriade dicon un'ampia offerta di pesce, dal fritto misto al "brodetto alla senigalliese". Ed è proprio sulla tradizione ittica che si concentra la sfida della nuova: la categoria special è infatti la grigliata dell'Adriatico, una grigliata .