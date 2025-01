Juventusnews24.com - Weah Juve, parla papà George: «Vi svelo il suo rapporto con Thiago Motta. A lui dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24hato del figlio e della sua crescita in bianconero: le dichiarazioni dell’ex MilanA SportWeek,hato del figlio Timothy e della sua crescita alla. Le parole sul bianconero.– «In cosa lo può far crescere? A livello tattico e di personalità. A me piacciono i giocatori di fantasia, ma bisogna sempre avere rispetto delle regole. A mio figlio ho raccomandato sempre e soltanto di essere disciplinato e paziente, perché se si lavora il momento giusto arriva. Timothy è ancora giovane, ma è già passato più di un anno da quando è arrivato in Italia e credo abbia margini di miglioramento. So che ha fiducia nel suo allenatore e che si trova bene con i compagni di squadra».Leggi suntusnews24.com