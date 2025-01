Anteprima24.it - Vincenzo svanisce nel nulla, appello disperato della famiglia: “Ultime tracce a Montesarchio”

Tempo di lettura: < 1 minutoDa ieri si sono perse lediBuono, un giovane di 32 anni. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale, mobilitando amici, familiari e cittadini nella ricerca. Secondo le prime informazioni,è stato avvistato per l’ultima volta nella serata di ieri a. Dopo quell’avvistamento, però, nessuno ha più avuto sue notizie.I familiari hanno diffuso un accoratoattraverso i social, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero 388 075 6855. “Chiunque lo veda, ci contatti. È fondamentale la massima condivisione di questo messaggio, anche tramite screenshot”, scrivono.Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno collaborando con i familiari per cercare di rintracciare. Ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per riportarlo a casa sano e salvo.