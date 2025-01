Lanazione.it - Vigili del fuoco e soccorso alpino della Finanza: esercitazione congiunta

Pistoia, 18 gennaio 2025 - Il 15 e il 16 gennaio, le unità cinofile del Nucleo Regionale Cinofilo deidelToscana eStazione diGuardia di(S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano, sono state impegnate in un’diin valanga ed in ambiente montano invernale. L’attività addestrativa, pianificatamente dalla Direzione Regionale Toscana deidele dal Comando Provinciale di PistoiaGuardia di, è stata condotta in zona “Val di Luce” / “Alpe Tre Potenze” e in prossimità del comprensorio sciistico di Abetone Cutigliano (PT) Il personale specializzato deideled i militari del S.A.G.F. hanno così affrontato, in condizioni quanto più possibile realistiche, una serie di diversi possibili scenari di ricerca edi persone travolte da valanghe, disperse in boschi innevati o coinvolte in frane lungo costoni ghiacciati, al fine di migliorare ulteriormente la già collaudata sinergia in situazioni di emergenza, affinando la capacità di mettere a sistema le rispettive capacità operative e professionalità, per rendere sempre più sicure ed efficaci le azioni a salvaguardiavita umana in montagna.