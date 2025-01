Abruzzo24ore.tv - TikTok minaccia di chiudere negli USA: scade il termine del 19 gennaio

Roma -ha lanciato un ultimatum all'amministrazione Biden, dichiarando che sospenderà le sue operazioniStati Uniti a partire dal 19se non verranno fornite garanzie adeguate a Apple, Google e altri provider di servizi. La compagnia ha spiegato che le recenti dichiarazioni della Casa Bianca e del Dipartimento di Giustizia non hanno fornito la chiarezza necessaria né le assicurazioni richieste per proseguire il servizio nel paese.ha sottolineato l'importanza dei provider, come Apple e Google, nel mantenere attivo il servizio per i 170 milioni di americani che utilizzano l'app. Senza una risposta positiva dall'amministrazione, l'app verrà oscurataStati Uniti, causando un possibile impatto su milioni di utenti. leggi tutto