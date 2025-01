Quifinanza.it - TikTok e il ban di Trump, perché Zuckerberg ci guadagnerà miliardi

La situazione dinegli Stati Uniti si fa sempre più complicata. La Corte Suprema ha dato il via libera a una legge che obbliga ByteDance, società cinese madre di, a vendere le sue operazioni americane o a subire la rimozione dagli app store statunitensi. La conseguenza sarà che sarann in tanti a perderci, come i creator e lo stesso social, ma dietro l’angolo Meta si sta affilando le unghie e leccando i baffi.Quanti soldi potrebbero perdere i creators diCon questa normativa, agli utenti americani sarà impedito di scaricareo di aggiornare l’app. A lungo termine, la piattaforma rischierebbe di diventare inutilizzabile. I legali dell’azienda hanno dichiarato che potrebbe persino essere bloccata la visione dei video già caricati. “Quasi due milioni di creators negli Stati Uniti subirebbero perdite per circa 300 milioni di dollari di guadagni”, ha scritto Blake Chandlee, presidente delle soluzioni commerciali globali di, in una recente dichiarazione.