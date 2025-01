Oasport.it - Sonego e il segreto della rinascita: “Mi alleno molto di più, sono su un altro livello”

Lorenzoha battuto il magiaro Fabian Marozsan nel terzo turno degli Australian Open 2025 di tennis ed agli ottavi di finale dovrà affrontare il qualificato statunitense Learner Tien: l’azzurro ha analizzato il successo odierno ed il prossimo match in conferenza stampa.Le sensazioni dell’azzurro: “Ilè talmente talmente alto che per portare a casa una partita si deve sempre lottare, si deve dare tutto in campo, ed oggi mi è andata bene, soprattutto nel vincere il secondo set. Per fortuna non ho mollato, non miabbattuto, era facile, perché ho avuto tantissime chance, sia nel primo che nel secondo set, e nonriuscito a concretizzarle, quindi miscappati via quasi due set, un po’ avendoli dalla mia parte. Ho avuto tante palle break ed era un peccato andare due set a zero sotto, peròstato bravo a non abbattermi, a continuare a giocare e poi qualcosa di buono è arrivato“.