Sci di fondo sprint Les Rousses 2025 | sigillo di Skistad al maschile trionfa Anger

Leggi su Sportface.it

Prosegue la Coppa del Mondo 2024/25 di sci di, che in seguito al Tour de Ski è ripartita dalla tappa francese di Les. Dopo i successi ieri del norvegese Iver Tildheim Andersen e della statunitense Jessica Diggins nella 10 km a tecnica libera, il menù di oggi prevedeva le duea tecnica classica. In campo femminile il successo è andato alla norvegese Kristine Stavas, oggi in giornata di grazia e che si è dimostrata nettamente superiore nella prova di oggi, regalandosi la prima vittoria stagionale.Sundling prova a fare la differenza nella parte dura e prende qualche metro di vantaggio, ma i materiali e l’abilità dile hanno permesso di tornare sotto nel tratto in discesa fino a mettersi davanti. Nel rettilineo finale poi è un assolo della classe ’99, che sbaraglia la concorrenza e vince in 3:05.