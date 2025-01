Oasport.it - Sci di fondo, Edvin Anger mette in fila tre norvegesi nella sprint tc di Les Rousses

A Les, in Francia, si è completata la seconda giornata di gare della sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci ditc maschile a spuntarla è stato lo svedesedavanti aiAnsgar Evensen ed Erik Valnes. Va ricordato che l’Italia ha saltato questo appuntamento ed è in raduno in vista delle prossime tappe del circuito maggiore.La finale ricalca l’ordine d’arrivo della prima semifinale, con la vittoria che va allo svedese, primo in 2’42?99, il quale precede iAnsgar Evensen, secondo a 0?51, Erik Valnes, terzo a 1?16, ed Even Northug, quarto a 1?17, giù dal podio per 0?01. Seguono lo statunitense James Clinton Schoonmaker, quinto a 2?01, ed il transalpino Lucas Chanavat, sesto a 9?85.In semifinale lo svedeseinAnsgar Evensen, Erik Valnes ed Even Northugprima batteria, mentre il transalpino Lucas Chanavat e lo statunitense James Clinton Schoonmaker avanzanoseconda.