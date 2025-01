Inter-news.it - Orlando azzarda: «Con l’addio di Kvaratskhelia Conte contento!»

Kvichaè un nuovo giocatore del PSG. Massimoha commentato in questo modo il suo addio eto la reazione disu TMW Radio. REAZIONI – Il Napoli ha perso il suo giocatore più importante a pochi giorni dalla partita contro l'Atalanta. L'Inter guarda attenta e spera in un risultato positivo nello scontro diretto del Gewiss Stadium tra le due squadre. Intanto Massimospiega la sua posizione a riguardo: «Inciderà piùnel match. L'Atalanta al Maradona ha stradominato ma gli scenari sono cambiati. L'Atalanta fatica e il Napoli sta volando. Chesia andato via sono tuttinti, compreso»