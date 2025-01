Ilgiorno.it - Milano, Alessia Pifferi riceve una proposta di matrimonio in carcere: “Ti amo, voglio sposarti...”

, 18 gennaio 2025 – “Mi chiedi se tisposare? La mia risposta è sì!diventare tua moglie..”., condannata all’ergastolo la scorsa primavera per la morte della figlia di 18 mesi, Diana, rinchiusa ora neldi Vigevano, avrebbe ricevuto unadida parte di un uomo che si sarebbe follemente innamorato di lei. Questo è quel emergerebbe dalla puntata del programma di Rete 4 “Quarto Grado”, che però è stato smentito questa mattina dal legale della donna,Pontenani, che nega sia l’esistenza della lettera sia la risposta che 39enne avrebbe inviato al “promesso sposo”. “Non c’è stata nessunadiarrivata adné tantomeno una risposta da parte sua”, è la risposta della sua avvocatessa che sta preparando in questi giorni la prima udienza del processo in Corte d’Assise d’Appello che si terrà ail 29 gennaio.