Scuolalink.it - Meningite, caso ad Empoli: ragazzina ricoverata al Meyer, compagni di classe in profilassi

Leggi su Scuolalink.it

Ad, oggi 18 Gennaio c’è stata un emergenza diche ha scosso la comunità. Una giovane ragazza è statad’urgenza all’ospedale pediatricodi Firenze per una grave infezione da meningococco. L’Asl Toscana Centro ha subito attivato le misure necessarie per limitare la diffusione della malattia e proteggere la salute pubblica. Focolaio dicircoscritto: l’intervento delle autorità sanitarie Nonostante la gravità della situazione, l’intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di contenere rapidamente il focolaio. Il team di igiene pubblica di, supportato dagli assistenti sanitari, ha iniziato un’indagine epidemiologica mirata per tracciare i contatti stretti della paziente. Grazie alla collaborazione con le scuole, sono stati individuati familiari, amici edi, che hanno ricevuto laantibiotica per evitare nuovi casi di contagio.