L’Eldorado è a Assisi e Firenze. Vinti sei milioni di euro. Caccia ai due superfortunati

(Perugia), 18 gennaio 2025 – Cinqueportati a casa in Umbria grattando un biglietto da 20della lotteria istantanea “Ultra Numerissimi”. E poche ore prima, un altro milione vinto a, alla periferia sud in via di Ripoli, con il “MillionDay”. Seisono un bel bottino di giornata. Torniamo per un momento alla vincita umbra: in Italia erano in circolazione solo due tagliandi di questa serie emessi con il premio massimo e uno è stato trovato al bar Rocchi di Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia, a poche centinaia di metri dalla Basilica della Porziuncola e dal Sacro Convento di. Arrivata l’ufficialità della supervincita, nel locale è scattata la festa anche se, ovviamente, non ci sono certezze sul nome del nuovo multi-milionario. PRESSPHOTOvincita milionaria alla tabaccheria Minarini.