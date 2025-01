Juventusnews24.com - Kalulu Juve, il riscatto del difensore francese dal Milan è già in agenda: prossime ore decisive? Cosa filtra

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, Juventus e Milan si incontreranno nelle prossime ore per discutere la possibile cessione di Fikayo Tomori, per cui il club rossonero chiede 30 milioni di euro. In questo incontro i due club discuteranno anche il riscatto di Pierre Kalulu. Il difensore francese ha convinto la dirigenza bianconera in questa prima parte di stagione e difficile che Giuntoli se lo lasci scappare. Pagato finora solo 3 milioni di euro, il riscatto prevede altri 14 milioni.