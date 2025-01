Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti tour 2025, fine delle prove a Castrocaro: “Che posto meraviglioso”

Terme (Forlì), 18 gennaio– Un ultimo saluto istituzionale prima di “chiudere questa prima fase” come spiega lo stessosui social. Lui e la sua band hanno infatti concluso, dopo settimane, la prima sessioneper il ‘Palajova’ che si sono tenute al PadiglioneFesteTerme di. Ilche lo porterà nei palazzi dello sport e all’Arena di Verona. Il prossimo appuntamento per lui e la band è per metà febbraio a Pesaro dove, dal 4 marzo, ilpartirà con quattro serate alla Vitrifrigo Arena. “Grazie al Grand Hotel di– scrive il cantautore sui social – che hanno accolto questa band in un luogo bellissimo, in una terra che amo. Il padiglionefeste diè la più bella “sala” in cui io abbia mai avuto occasione di stare.