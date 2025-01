Ilfattoquotidiano.it - Il calvario dell’elefantessa Bambi: “Sola e maltrattata, costretta a vivere in un recinto minuscolo”. Al via il processo per i proprietari del circo

in untroppo piccolo e in condizioni igieniche precarie. Sono queste le accuse che sono state recapitate aidelBusnelli-Niuman, cuiper maltrattamento ai danniè iniziato ieri, 17 gennaio, nelle aule del Tribunale di Mantova.La storia risale al marzo 2023, quando i carabinieri forestali di Castiglione dello Stiviere erano intervenuti ad A, sede in cui ilitinerante avrebbe svolto uno spettacolo, e avevano disposto il sequestro del pachiderma, lasciato comunque in custodia alstesso, ma con il divieto alla struttura di allestire le esibizioni di. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’animale avrebbe vissuto in condizioni non idonee. Ildell’animale sarebbe stato troppo piccolo per le sue dimensioni, mentre le condizioni igieniche sarebbero state giudicate precarie da un veterinario.