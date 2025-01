Ilrestodelcarlino.it - Doppia truffa telefonica: prima il finto figlio poi le false indagini

Collagna (Reggio Emilia), 18 gennaio 2025 - Unanella. E’ accaduta a una pensionata novantenne di Collagna, nell’Appennino reggiano, lo scorso ottobre. Ma ledei carabinieri hanno portato al presunto autore del reato, un ventenne napoletano ora denunciato per. L’anziana era stata contattata al telefono da un uomo, che falsamente si era presentato come carabiniere che annunciata un incidente stradale che doveva essere accaduto al. Ma lei, non avendo figli maschi, ha intuito il raggiro e ha riattaccato. Ma poco dopo ha ricevuto una seconda chiamata con la voce di un sedicente maresciallo dei carabinieri del paese, che riferiva di aver intercettato la precedente telefonata e di essere a conoscenza di quel tentativo diad opera di persone che, sempre secondo lui, erano da tempo al centro di serrate