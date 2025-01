Iltempo.it - Dal governo di Israele il via libera alla tregua: domani i primi ostaggi liberi

Dopo l'ok del gabinetto di sicurezza israeliano, è arrivato anche quello del. Al termine di una lunga seduta durata oltre sette ore, ilisraeliano ha votato a favore dell'accordo per il cessate a fuoco a Gaza e lazione degli. Secondo i media locali, 24 ministri si sono espressi a favore, 8 invece i contrari. Opposizione era stata fatta anche dagli esponenti dell'estrema destra ultraortodossa, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. Il cessate il fuoco, annunciato dai mediatori a Doha, è attualmente programmato per entrare in vigore domenica alle 12.15 con ialle 16. Dovrebbero essere 3 civili, probabilmente donne, il cui nome sarà rivelato da Hamas nella giornata di sabato, 24 ore prima il loro rilascio. In cambio,ha reso note le identità dei95 detenuti palestinesi che potrebbero lasciare le celle israeliane.