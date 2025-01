Oasport.it - Cosa è successo a Lorenzo Musetti agli Australian Open: dolore improvviso contro Shelton

Leggi su Oasport.it

Non è stato un avvio di partita memorabile quello dil’americano Bennei sedicesimi di finale degli2025. Il classe 2002 si è fatto subito strappare la battuta, ritrovandosi immediatamente sotto nel punteggio con un secco 0-3.Sul 4-1 in favore del suo avversario nel primo parziale, il toscano ha accusato anche unproblema fisico. La meda di bronzo olimpica di Parigi 2024 ha iniziato a toccarsi la parte destra del costato, digrignando i denti per il. Subito dopo ha chiesto il soccorso del fiosioterapista.L’azzurro è stato immediatamente visitato. Inoltre gli è stata misurata la febbre, nonché la pressione. Va detto che la ‘cera’ del toscano non era delle migliori. Dopo un breve conciliabolo con il fisioterapista,è poi rientrato in campo per proseguire il matchl’emergente americano.