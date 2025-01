Iltempo.it - Code e affollamento alla buvette e al ristorante: stretta sugli accessi

Lae ildi Palazzo Madama sono affollati al punto tale che alle lamentele dei senatori, raccolte ormai da qualche tempo, è seguita una severa mail dei questori di Palazzo, in cui si chiede il rispetto delle regole per gliai luoghi di ristoro frequentati ogni giorno dagli stessi senatori, dai dipendenti, dai funzionari e dai giornalisti e dagli ospiti con badge. "A fronte di una situazione che, a nostro avviso, lede l'immagine e, in qualche misura, anche la funzionalità dell'Istituzione parlamentare, abbiamo dato disposizioni agli Uffici affinché gli Assistenti parlamentari di servizio vigilino sullo scrupoloso rispetto delle norme vigenti", fanno sapere i tre questori del Senato. Unache sarà effettiva dprossima settimana, quando il Senato ricomincerà l'attività con i lavori d'Aula e di commissione.