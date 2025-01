Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, Pedullà svela: «Il rapporto con la Juve non è saldo come prima. Per portarlo via dall’Italia servirà un’offerta come questa»

di RedazionentusNews24, rivelazione disulla possibile cessione da parte della. Ecco qual è la situazione: le ultimeAlfredofa il punto della situazione sulla possibile cessione di Andreaal. Iltra il giocatore e i bianconeri non sarebbe più quello die, per questo, non è possibile escludere mosse a sorpresa del calciomercatogià a gennaio.C’è già stata l’apertura al trasferimento in Inghilterra da parte dell’esterno, per il qualeperòirrinunciabile. 60 milioni più bonus potrebbero bastare, magari non si dovrà arrivare ai famosi 80. Quello che è sicuro, per ora, è che stasera il ragazzo sarà titolare contro il Milan.Leggi suntusnews24.com