Australian Open 2025 | Sinner e Sonego agli ottavi Musetti out

Janniknon sba e batte Marcos Giron. Il numero uno del mondo torna a vincere senza concedere set dopo il 3-1 rifilato all’o Schoolkate due gironi fa. 6-3 6-4 6-2 a favore dell’altoatesino, che non ha ancora trovato grande continuità di gioco con un dritto piuttosto falloso soprattutto nella ricerca della profondità. Sono ben 37 gli errori non forzati, a fronte di 33 vincenti, per unche ha provato diverse soluzioni a rete, sia sulla prima che sulla seconda di servizio. Da limare qualcosa anche nelle volée di rovescio, qualche volta lasciate sotto il nastro. Nonostante qualche piccola imperfezione, nel complesso una prestazione sufficiente dell’azzurro contro un avversario che non aveva i mezzi, fisici e tecnici, per provare a impensierirlo. Con il successo di oggiraggiunge glidi finale per la quarta volta in Australia, diventando il quarto giocatore italiano nella storia a raggiungere il quarto turno a Melbourne dopo Fabio Fognini e Andreas Seppi.