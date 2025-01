Iltempo.it - Arriva la MX-30 E-Skyactiv R-Ev

La nuova Mazda MX-30 e-R-EV 2025 sarà disponibile a partire dalla prossima primavera con nuove combinazioni cromatiche per la carrozzeria, un design interno affinato, connettività migliorata e una nuova versione speciale, la Nagisa. Introdotta nel 2023, la MX-30 e-R-EV è la proposta Mazda nel segmento delle ibride plug-in compatte. Le sue porte “a farfalla”, che richiamano quelle della coupé sportiva Mazda RX-8, migliorano l'accesso ai posti posteriori rispetto ad una coupé tre porte, lasciando intatta la linea con montante posteriore spiovente. Dotata di un motore elettrico e dell'esclusivo motore rotativo a benzina Mazda come range extender, la MX-30 R-EV offre un'autonomia puramente elettrica di 85 km, sufficiente per gli spostamenti quotidiani, e un'autonomia totale fino a 630 km, ideale per coprire le lunghe distanze senza ansia da ricarica.