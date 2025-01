Secoloditalia.it - Trasparenza sulla casa, Renzi attacca Meloni ma spunta una condanna per i lavori fatti da sua mamma

Nei giorni più duri dello scontro tra Matteoe la premier, originato dalla decisione del governo di vietare le consulenze retribuite da parte di Paesi stranieri nel corso di mandati parlamentari, il leader di Italia Viva ha reagito facendo presentare a un suo fedelissimo, il senatore Bonifazi, due interrogazioni: una sui presunti regali ricevuti dalla premier nel corso del suo mandato, un’altra sui soldi utilizzati daper la ristrutturazione di unaacquistata a Roma. Oggi,Verità, viene raccontata una vicenda che riguarda i genitori di, in particolare la madre, la signora Laura Bovoli, che sarebbe statata, in primo grado, al pagamento dida lei commissionati a una ditta per una residenza sui Colli fiorentini. Il racconto, con citazioni di carte e sentenze, è di un ex amico della famiglia, l’imprenditore Bacci, che nell’articolo – a colloquio con Giacomo Amadori – si chiede “perché Matteo va a cercare gli scheletri negli armadi degli altri, quando i suoi genitori non mi hanno mai pagato la ristrutturazione della loroe allaè stata pure pignorata parte della pensione?”.