Lanazione.it - Sulla fusione i timori dei sindacati

Cgil e Cisl dell’Umbria "unitamente alle categorie Filcams e Fisascat esprimono - in una nota - preoccupazione rispetto alladi Coop Centro Italia con Unicoop Tirreno comunicata ufficialmente il 13 gennaio 2025". Taledeliberata dalle due cooperative di consumo - spiega la nota - si inserisce in un più ampio piano di rilancio della cooperazione nel distretto tirrenico e definisce una nuova cooperativa che assumerà il nome di "Unicoop Etruria". "Tale scelta - osservano i- comporterà per l’Umbria la riorganizzazione della sede legale che non sarà più nella regione ma avrà il suo assetto di direzione politica e amministrativa in Toscana. Si assiste a una grande realtà cooperativa che si allontana dal potere decisionale nella nostra regione e non ha definito in modo compiuto un confronto sulle ricadute in termini di sviluppo e occupazione che potrebbero determinarsi in Umbria".