Ilrestodelcarlino.it - Statale ingolfata. Oltre 25mila auto l’ultimo anno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2024 sono stati registratie 600 mezzi pesanti, con punte di mille all’ora, lungo la Strada16. Dati relativi al traffico medio giornaliero. Una mole significativa di veicoli che transita nel suolo falconarese quotidianamente. La relazione, stilata dalla Polizia locale guidata dal comandante Luciano Loccioni, è stata consegnata ieri dal sindaco Stefania Signorini al prefetto di Ancona Maurizio Valiante, salito al Castello nel pomeriggio per proseguire le visite istituzionali alle amministrazioni dei territori, avviate alcune settimane fa. E ovvero a partire dal suo (nuovo) insediamento di inizio dicembre. Era presente anche lo stesso Loccioni. Ma non si è parlato soltanto di sicurezza stradale, che pur resta in cima all’agenda. Ma anche di immigrazione: lo spettro del Centro di permanenza per i rimpatri dei migranti nella zona delle ex caserme dell’Aeronautica è ancora presente.