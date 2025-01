Ilrestodelcarlino.it - Scopri il Google Pixel 8a: design elegante e sicurezza potenziata, un best buy su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8a è una versione "lite" del8 liscio, il top di gamma del 2023 dell'azienda di Mountain View e oggi, su, questo smartphone viene messo in offerta con uno sconto XL del 37% e viene venduto al prezzo finale di 379€. Compralo oggi, è in offerta8a: scheda tecnica e d'utilizzo, eccolo con tutte le sue caratteristiche8a è uno smartphone medio-gamma che oggi, su, viene messo in offerta e viene venduto ad un prezzo da verobuy. Il display di questo device si attesta sui 6,1 pollici con un pannello OLED, una risoluzione FullHD+, un refresh rate da 120Hz ed una luminosità di picco di 2.000 nits. Il comparto fotografico di questo smartphone è composto da due camere posteriori: una principale da 64 MP e un'ultra-grandangolare da 13 MP con un campo visivo da 120°.