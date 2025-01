Napolipiu.com - Riparte la Champions dopo la pausa festiva

oltre un mese di stop ripartono le competizioni continentali. Sarà laLeague ad aprire le danze, martedì 21 gennaio 2025, con la sua formula rinnovata che tanto interesse sta suscitando negli appassionati del calcio e delle scommesseLeague. La nuova formula comprende un unico girone composto da 36 squadre suddivise in gruppi di sei in base al ranking UEFA.Ciascuna partecipante incontrerà otto differenti formazioni, quattro in casa e quattro fuori. Alla fine della sessione le prime otto andranno direttamente agli ottavi mentre le altre otto risulteranno dallo scontro tra le classificate dalla 9° alla 16° e le classificate dalla 17° alla 24°. Le altre 12 verranno eliminate direttamente e non ci sarà alcun ripescaggio in Europa League.