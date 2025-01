Lanazione.it - Prato, ecco la presentazione delle co-progettazioni del Macrolotto Zero

Leggi su Lanazione.it

, 17 gennaio 2025 - Si terrà lunedì 20 gennaio a PrismaLab (via Filzi 39/s) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 laco-deldi Comune die Save The children: MacroHub di innovazione sociale e Digital Academy. L'incontro, Policy Lab, è organizzato da Save The Children e Comune dinell’ambito del programma Qui, un Quartiere per crescere, attivo neldidal 2022 con l'obiettivo di trasformare l'area in uno spazio che garantisca le migliori opportunità di crescita per bambini, adolescenti e famiglie. I lavori saranno aperti alle 10 dall'assessora all'Innovazione e Sviluppo Economico Benedetta Squittieri, dall'assessora alla Città Contemporanea Maria Logli, da Gaia Fiorini, Community Manager di Save the Children, e da Paolo Lattanzio della Coesione territoriale e sviluppo della strategia di Save the Children.