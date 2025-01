Unlimitednews.it - Pecoraro Scanio “Anche Enzo Bianco sostiene sfida Ecodigital”

CATANIA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo un passo fondamentale per la transizione ecologica e digitale in Sicilia, con un’attenzione speciale alla formazione dei giovani, delle imprese e degli amministratori locali. Grazie al lavoro dell’onorevole Jose Marano e all’impegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stato approvato un fondo dedicato alla formazionenelle scuole, con uno stanziamento iniziale di 200.000 euro. Un primo, ma significativo passo per unire ecologia e digitalizzazione nell’ isola”. Lo ha dichiarato Alfonso, Presidente della Fondazione Univerde e promotore della Rete, a Catania, dove si è tenuto “Talk: Prima vittoria in Sicilia – Approvato il fondo per la Formazione”. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di figure di spicco come, presidente onorario dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.