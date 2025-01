Lanotiziagiornale.it - Pd, M5S e Avs in pressing su Meloni: “Santanchè si dimetta subito”

Nella conferenza stampa di inizio anno era apparsa cauta sul destino di Daniela. “Vediamo. Non sono la persona che giudica queste cose prima che accadono, vediamo cosa deciderà la magistratura e poi ne parlerò ovviamente con il ministro”, aveva detto la premier Giorgiarispondendo alla domanda se la ministra del Turismo avrebbe dovuto dimettersi se rinviata a giudizio.Ora che la decisione per il rinvio a giudizio diin uno dei vari procedimenti che coinvolgono la ministra, quello sul falso in bilancio per il caso Visibilia, è arrivata, attendiamo trepidanti come si muoverà, allergica di suo a rimpasti.FdI mantiene un basso profilo. Solidarietà ada Lega e Forza ItaliaFino a ieri Fratelli d’Italia ha mantenuto un basso profilo. L’unico a parlare è stato Carlo Fidanza.