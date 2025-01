Bergamonews.it - “Nell’occhio del labirinto”, una claustrofobica apologia di Enzo Tortora

Bergamo. Unadi. Una claustrofobia fisica, ma soprattutto mentale, provocata da un giustizialismo ingiusto che sbatte il mostro in prima pagina. Un mostro da osservare, da giudicare e da condannare prima della definitiva condanna, protagonista di “del”, monologo scritto e diretto da Chicco Dossi e portato in scena da Simone Tudda (produzione Teatro della Cooperativa) al Teatro Sociale nella serata di giovedì 16 gennaio, proposto all’interno della rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti.Il “mostro” dalla doppia faccia è, celebre presentatore della TV di Stato che, nella notte del 17 giugno 1983, viene arrestato con l’accusa di associazione camorristica e spaccio di droga. Un famoso caso di malagiustizia, uno dei più controversi del recente passato, che ha trasformato una persona onesta in un malavitoso capace di spostare milioni di lire e chili di cocaina.